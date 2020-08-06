محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة من أحدث ظهور له عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق "رمضان"، على الصورة التي ظهر فيها وهو حائرا ويفكر: "لما بسمع معلومات جديدة عني أنا شخصيًا معرفهاش". من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "تيك توك" وهى من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة| محمد رمضان يمازح جمهوره: "لما بسمع عني حاجة أنا معرفهاش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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