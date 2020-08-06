بدء تصوير مسلسل "حارة القبة" نهاية أغسطس

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "حارة القبة" تأجيال التصوير لنهاية شهر أغسطس الجاري، بعد أن كان من المقرر بدء التصوير مطلع الأسبوع الجاري ومن المنتظر أن يتم عرضه في سباق مسلسلات رمضان 2021.

وحرصت الشركة علي تأجيل المسلسل لحين استقرار أوضاع فيروس كورونا حرصاً منها علي

صحة أبطال العمل واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع.

Advertisements

وتتصاعد أحداث الجزء الجديد في التشويق والإثارة، حيث تدور الأحداث في زمن الإحتلال الفرنسي لسوريا عام 1945، ويعالج العمل قصصاً وحكايات شعبية في الحواري

الدمشقية، بما فيها من علاقات إجتماعية وصراعات، كما يسلّط الضوء على الإحتلال الفرنسي وتعمده البقاء بقوة السلاح.

مسلسل "حارة القبة" تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي وبطولة ​عباس النوري​ وسلوم حداد وسلافة معمار وشكران مرتجى ونادين تحسين بيك وعلي كريم وغادة بشور وجرجس جبارة وإمارات رزق زهير رمضان​، ​سحر فوزي​، رنا الأبيض، رامز عطا الله، رضوان عقيل.