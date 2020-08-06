أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "حارة القبة" تأجيال التصوير لنهاية شهر أغسطس الجاري، بعد أن كان من المقرر بدء التصوير مطلع الأسبوع الجاري ومن المنتظر أن يتم عرضه في سباق مسلسلات رمضان 2021.
وحرصت الشركة علي تأجيل المسلسل لحين استقرار أوضاع فيروس كورونا حرصاً منها عليصحة أبطال العمل واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع.
وتتصاعد أحداث الجزء الجديد في التشويق والإثارة، حيث تدور الأحداث في زمن الإحتلال الفرنسي لسوريا عام 1945، ويعالج العمل قصصاً وحكايات شعبية في الحواريالدمشقية، بما فيها من علاقات إجتماعية وصراعات، كما يسلّط الضوء على الإحتلال الفرنسي وتعمده البقاء بقوة السلاح.
مسلسل "حارة القبة" تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي وبطولة عباس النوري وسلوم حداد وسلافة معمار وشكران مرتجى ونادين تحسين بيك وعلي كريم وغادة بشور وجرجس جبارة وإمارات رزق زهير رمضان، سحر فوزي، رنا الأبيض، رامز عطا الله، رضوان عقيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تصوير مسلسل "حارة القبة" نهاية أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.