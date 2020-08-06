شاهد.. جنات في غرفة العمليات لولادة طفلتها الثانية

أعلنت ​الفنانة المغربية جنات​ عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام عن وصول نجلتها الثانية بصورة لها داخل غرفة العمليات بعد ولادة طفلتها الثانية وبصحبتها زوجها والطبيب وهو يحمل الطفلة. يحمل الطفلة.

وعلّقت جنات علي الصورة قائلة:"ربنا رزقنا ببنتنا التانيه جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر شكرا للدكتور شريف باشا سيف". باشا سيف". وتستعد جنات للعمل على أغنيتين جديدتين، بالتعاون مع الملحن والمؤلف عزيز الشافعى، بعنوان "إوعى" من توزيع الموسيقى هانى يعقوب، و"أقولك" من توزيع وسام عبدالمنعم تمهيداً لضمهما لألبومها الجديد الذي سيتم طرحه علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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