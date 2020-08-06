ماجي بوغصن تشيد بزيارة الرئيس الفرنسي للبنان

عبرت الفنانة اللبنانية ​ماغي بوغصن​ عن استيائها الشديد من الأوضاع التي تشهدها بيروت وأعلنت عن غضبها قائلة: "نحن في أوطاننا أيتام".



وكتبت ماجي تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: "نحن الشعب اللبناني العظيم، نحن منكوبون، منهارون، عالم اختربت بيوتا شهداء، منصابين، بيوتنا تكسرت، ما بيشيلنا إلا رحمة الله، ما إلنا غيرك يا الله، ما إلنا حدًا، ولا حدًا".



وعلقت ماغي بوغصن على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى لبنان قائلة: "ماكرون نزل على الشارع يوقف جنب الشعب المنكوب، يسمعن، يقلنا أنا حدكن، مين عمل متلو؟ وين

مخبايين، نحن متل الطفل اليتيم يلي شاف حدا بيحبه وبيعطفه عليه وعم يقلو ما تخاف أنا حدك".



ودعت بوغصن جميع اللبنانيين للتضامن والمساهمة قائلة: "الظروف صعبة كتير كل حدا قادر يساعد رجاءً ما يقصر. المساعدة مادية أو معنوية بتعمل فرق كبير الله مع لبنان الله يحمي لبنان".

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وأكد حسان دياب رئيس الحكومة اللبناني الذي ظهر عبر الشاشات يصرخ ويبكي ويطلب المساعدات من كل مكان، في تصريحات صحفية أن 2750 طنا من مادة نترات

الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مستودع "خطير".



ومادة نترات الأمونيوم، عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية على شكل حبيبات، وتعد من مكونات الأسمدة التي تسمى الأمونترات، والتي يشتريها المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن، وهي منتجات غير قابلة للإشتعال ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.



وقام علماء الزلازل بقياس ضغط الانفجار، الذي أدى لاقتلاع النوافذ في مطار بيروت الدولي على بعد 9 كيلومترات (أكثر من 5 أميال)، وهو ما يعادل زلزالا بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.



وأظهرت لقطات الفيديو، كرة نارية كبيرة جدا، تصاعدت بشدة فوق صوامع تخزين حبوب كبيرة، ثم سحابة صعدت للسماء تلتها موجة أكبر عبرت المدينة بأكملها.