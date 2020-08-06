جينيفر لوبيز تطلق حملة تبرعات لمصابي وضحايا لبنان

طالبت النجمة جينيفر لوبيز كل متابعيها بمد يد العون للشعب اللبناني وأن لا يكتفوا بالتعبير عن أسفهم ويقوموا بالتبرع للصليب الأحمر اللبناني والصلاة والدعاء لبيروت حتي تجاوز محنتها.
ونشرت جينيفر تدوينة عبر خاصية الإستوري بصفحتها الرسمية تعلن فيها دعمها لشعب لبنان لحين تجاوز المأساة التي تعرضوا لها.
كل مكان، أكد في تصريحات صحفية أن 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مستودع "خطير".
حسان دياب رئيس الحكومة اللبناني الذي ظهر عبر الشاشات يصرخ ويبكي ويطلب المساعدات من
المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن، وهي منتجات غير قابلة للإشتعال ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.
ومادة نترات الأمونيوم، عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية على شكل حبيبات، وتعد من مكونات الأسمدة التي تسمى الأمونترات، والتي يشتريها
وقام علماء الزلازل بقياس ضغط الانفجار، الذي أدى لاقتلاع النوافذ في مطار بيروت الدولي على بعد 9 كيلومترات (أكثر من 5 أميال)، وهو ما يعادل زلزالا بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.
وأظهرت لقطات الفيديو، كرة نارية كبيرة جدا، تصاعدت بشدة فوق صوامع تخزين حبوب كبيرة، ثم سحابة صعدت للسماء تلتها موجة أكبر عبرت المدينة بأكملها.
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