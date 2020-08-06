فيديو.. جوزيف عطية يساعد ضحايا إنفجار بيروت



تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ وهو يساعد في إزالة حطام أحد المنازل التي تضررت من الإنفجار الكبير الذي حدث منذ يومين في ​مرفأ بيروت​.



وأشاد الجميع بما قام به جوزيف ومبادرته لمساعدة وطنه كما اعتادوا دائما منها خاصة وأنه من أكثر الفنانين حرصا علي المشاركة في الأمور الخيرية.

وعبر جوزيف عن حزنه الشديد من الإنفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، بتدوينة قال فيها: "يا رب رحماك

وأشفق علينا وعلي أهل بلدي لبنان في هذه المحنة الصعبة".

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حسان دياب رئيس الحكومة اللبناني الذي ظهر عبر الشاشات يصرخ ويبكي ويطلب المساعدات من كل مكان، أكد في تصريحات صحفية أن 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مستودع "خطير".



ومادة نترات الأمونيوم، عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة

النيتروجينية على شكل حبيبات، وتعد من مكونات الأسمدة التي تسمى الأمونترات، والتي يشتريها المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن، وهي منتجات غير قابلة للإشتعال ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.



وقام علماء الزلازل بقياس ضغط الانفجار، الذي أدى لاقتلاع النوافذ في مطار بيروت الدولي على بعد 9 كيلومترات (أكثر من 5 أميال)، وهو ما يعادل زلزالا بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.



وأظهرت لقطات الفيديو، كرة نارية كبيرة جدا، تصاعدت بشدة فوق صوامع تخزين حبوب كبيرة، ثم سحابة صعدت للسماء تلتها موجة أكبر عبرت المدينة بأكملها.

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