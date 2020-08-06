دانييلا رحمة تنتقد الرئيس اللبناني وتشكررئيس فرنسا

أعربت الفنانة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ عن سعادتها بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان للتضامن مع شعبها، وانتقدت رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون والمسؤولين في لبنان لأنهم لم يقوموا بعد بزيارة ميدانية لموقع الانفجار كما قام الرئيس الفرنسي.



وكتبت دانييلا رحمة علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر قالت فيها: "لحظة تاريخية اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستمع إلى بكاء الشعب اللبناني وسط الحطام نتيجة الانفجار الذي دمر لبنان، ولم يسبق أن شاهدنا مبادرة مماثلة من رئيسنا أو أي شخص من الحكومة".



وفي تغريدة ثانية قالت دانييلا: "الرئيس الفرنسي نزل عالأرض وسمع الناس.. حكي معهن وسألهن شو وجعهن؟ شو طلباتهن.. بشو عم يحلموا! ماكرون عطي درس لسياسيينا وزعماءنا! حدا منكن نزل؟ طبعاً لأ.. ليه؟ لأنكن شركاء الخراب وأساسه.. وما حدا منكن بيتجرأ أساساً ينزل بين الناس!".

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حسان دياب رئيس الحكومة اللبناني الذي ظهر عبر الشاشات يصرخ ويبكي ويطلب المساعدات من كل مكان، أكد في تصريحات صحفية أن 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات

في مستودع "خطير".



ومادة نترات الأمونيوم، عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية على شكل حبيبات، وتعد من مكونات الأسمدة التي تسمى الأمونترات، والتي يشتريها المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن. وهي منتجات غير قابلة للإشتعال ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.



وقام علماء الزلازل بقياس ضغط الانفجار، الذي أدى لاقتلاع النوافذ في مطار بيروت الدولي على بعد 9 كيلومترات (أكثر من 5 أميال)، وهو ما يعادل زلزالا بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.



وأظهرت لقطات الفيديو، كرة نارية كبيرة جدا، تصاعدت بشدة فوق صوامع تخزين حبوب كبيرة، ثم سحابة صعدت للسماء تلتها موجة أكبر عبرت المدينة بأكملها.