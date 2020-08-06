شاهد.. فيفي عبده تحتفل بولادة حفيدها

احتفلت الفنانة فيفي عبده بوصول حفيدها الجديد بصورة لها مع الطبيب الذي قام بالإشراف علي ولادة نجلتها هنادي. Advertisements وقالت فيفي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، النهارده ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد، أنا بشكر دكتور شريف باشا سيف على اهتمامه ببنتي". الصور الشهير انستجرام: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، النهارده ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد، أنا بشكر دكتور شريف باشا سيف على اهتمامه ببنتي". ولفيفي عبده ابنتان الأولى هي عزة وهي أرملة رجل الأعمال الراحل محمود الدسوقي، والثانية هنادي وهي نجلتها من رجل الأعمال محمد الدراوي.

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