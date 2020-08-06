فيلم "The Hunt" يحقق إيرادات عالية في دور العرض المصرية

حقق فيلم "The Hunt" إيرادات عالية، أمس، الاربعاء قدرت بحوالي 23 ألف جنيه مصري، وذلك طرحه في دور العرض المصرية، ويعرض بنسبة 25% تطبيقاً لقرار رئيس الوزراء للحد من إنتشار

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة مكونة من 12 فردًا يستيقظون من نومهم ليجدوا أنفسهم في منطقة نائية، لا يتذكرون متى وكيف

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انتهى بهم الأمر إلى هذا المكان، ولا يعرفون أنهم قد تم اختيارهم بعناية من قبل مجموعة من الأثرياء الذين قاموا بمطاردتهم وخطفهم.

الفيلم من بطولة:" أليكسندر باربارا، تيري ويبل، إيما روبرتس، إيمي ماديجان، جلين هورتون، جوستين هارتلي، بيتي غيلبين، آيك بارينهولتز "، من إخراج: كريج زوبيل.