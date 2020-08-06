أعلنت باريس جاكسون نجلة المطرب العالمي الشهير الراحل مايكل جاكسون انفصالها عن حبيبها السابق جابريل جلين، لرغبتها في التركيز علي الدخول إلي الوسط الموسيقي بشكل مميز ورغبتها في التفرغ لهذا الأمر.
وأكدت باريس أن وصفها بثنائية الجنسأمر خاطيء تماماً مشيرة إلي أنها غير مقتنعة بالتسميات وأن مثل هذه الأمور يجب أن يقوم الجميع بتجاوزها ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعي.
يذكر أن باريس جاكسون كانت قد تعرضتلآثار نفسية مدمرة، كما أنها اعترفت في وقت سابق، بأنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، تحت تأثير الضغوط النفسية التي مرت بها عائلتها، وحاولت الانتحار كثيرا في 2013، مشيرة إلى أن سبب ذلك يرجع إلى "كراهية الذات، وتراجع في درجة احترامها، لدرجة الظن بأنها لا تستحق الحياة".
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة مايكل جاكسون تنفصل عن حبيبها لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.