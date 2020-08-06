ابنة مايكل جاكسون تنفصل عن حبيبها لهذا السبب

أعلنت باريس جاكسون نجلة المطرب العالمي الشهير الراحل مايكل جاكسون انفصالها عن حبيبها السابق جابريل جلين، لرغبتها في التركيز علي الدخول إلي الوسط الموسيقي بشكل مميز ورغبتها في التفرغ لهذا الأمر. Advertisements وأكدت باريس أن وصفها بثنائية الجنس أمر خاطيء تماماً مشيرة إلي أنها غير مقتنعة بالتسميات وأن مثل هذه الأمور يجب أن يقوم الجميع بتجاوزها ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. أمر خاطيء تماماً مشيرة إلي أنها غير مقتنعة بالتسميات وأن مثل هذه الأمور يجب أن يقوم الجميع بتجاوزها ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. يذكر أن باريس جاكسون كانت قد تعرضت لآثار نفسية مدمرة، كما أنها اعترفت في وقت سابق، بأنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، تحت تأثير الضغوط النفسية التي مرت بها عائلتها، وحاولت الانتحار كثيرا في 2013، مشيرة إلى أن سبب ذلك يرجع إلى "كراهية الذات، وتراجع في درجة احترامها، لدرجة الظن بأنها لا تستحق الحياة". لآثار نفسية مدمرة، كما أنها اعترفت في وقت سابق، بأنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، تحت تأثير الضغوط النفسية التي مرت بها عائلتها، وحاولت الانتحار كثيرا في 2013، مشيرة إلى أن سبب ذلك يرجع إلى "كراهية الذات، وتراجع في درجة احترامها، لدرجة الظن بأنها لا تستحق الحياة".

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