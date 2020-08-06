صورة.. سيلين ديون تعلن تضامنها مع شعب لبنان

أعربت النجمة العالمية ​سيلين ديون​ عن حزنها بسبب الحادث الأليم الذي أصاب العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت سيلين تدوينة عبر صفحتها الرسمية باللغتين الفرنسية والإنجليزية: "قلبي مفطور بسبب كارثة بيروت الرهيبة، عقلي وصلواتي مع الضحايا، وعائلاتهم والشعب اللبناني الرائع، أنا أفكر بكم وأتمنى لكم الحب والسلام".

وعبر عدد كبير من اللبنانيين عن امتنانهم لاهتمام سيلين ديون بالكارثة التي أصابتهم وتوجهوا بالشكر لها على مشاعرها.

حسان دياب رئيس الحكومة اللبناني الذي ظهر عبر الشاشات يصرخ ويبكي ويطلب المساعدات من كل مكان، أكد في تصريحات صحفية أن 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مستودع "خطير".

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ومادة نترات الأمونيوم، عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية على شكل حبيبات. وتعد من مكونات الأسمدة التي تسمى

الأمونترات، والتي يشتريها المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن. وهي منتجات غير قابلة للإشتعال ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.

وقام علماء الزلازل بقياس ضغط الانفجار، الذي أدى لاقتلاع النوافذ في مطار بيروت الدولي على بعد 9 كيلومترات (أكثر من 5 أميال)، وهو ما يعادل زلزالا بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.

وأظهرت لقطات الفيديو، كرة نارية كبيرة جدا، تصاعدت بشدة فوق صوامع تخزين حبوب كبيرة، ثم سحابة صعدت للسماء تلتها موجة أكبر عبرت المدينة بأكملها.