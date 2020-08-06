محمد عساف يحيي حفلًا ضخمًا في دبي أوبرا

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متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي النجم الفلسطيني محمد عساف حفلًا غنائيًا كبيرًا يبثّ لأوّل مرّة عبر تطبيق SpotlightLive التابع لشركة Spotlight لصاحبها السيد ماهر خوخجي.
الحفلة ستقام يوم الخميس في 20 آب/أغسطس الحالي في دبي أوبرا حيث سيتسنى للجمهور حضور الحفلة مباشرة على المسرح بالاضافة الى انه بامكان الجمهور حول العالم مشاهدة الحفل عبر التطبيق مباشرة.
ويأتي اطلاق تطبيق SpotlightLive عبر الانترنت مع انتشار فيروس كورونا الذي أثر بشكل كبير على قطاع الترفيه وخاصة الحفلات والمهرجانات وفي ظل استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي والحظر المنزلي، حيث سيتسنى للجمهور مشاهدة نجمهم المفضل بحفلات مباشرة من تنظيم “سبوت لايت” من منازلهم اينما وجدوا في العالم.
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