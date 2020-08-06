مروان خوري بعد انفجار بيروت: لن نسامح

متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب النجم اللبناني مروان خوري عن سخطه من إهمال السلطة الذي أسقط أرواحًا ودمّر مدينة بيروت بعد الفاجعة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت.

وأكد مروان خوري أن الشعب اللبناني لن يسامح المسؤولين عن الدّمار الذي ألم بالعاصمة اللبنانية بيروت وكتب بتغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “هل هو اهمالٌ ام بهتانْ هل هو غدرٌ ام عدوانْ هل جاءنا من تحتِ ام جاءنا من فوقْ لا فرقَ عندنا….لا فرقْ فنحن لن نسامحَ لن نسامحَ ولا سبيل الى النسيانْ”.

وكان مروان خوري قد طمأن الاصدقاء والجمهور والمحبين عليه بعد الانفجار الذي أدى الى وقوع أكثر من 150 شهيدًا وأكثر من 3000 جريحًا والعديد من المفقودين.

وكتب مروان خوري: “انا بخير والعائلة بخير الحمدالله شكراً على الاطمئنان من كل المحبين في كل العالم العربي ولكن للاسف لبنان ليس بخير والشعب اللبناني ليس بخير والمساكين والفقراء والمصابين ليسوا بخير! ادعوا لهم”.