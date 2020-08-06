"أم كلثوم" تعود لمسرح أوبرا دبي في 4 حفلات

يستعد مسرح أوبرا دبي لتنظيم موسم جديد لحفلات المطربة المصرية الراحلة "أم كلثوم" بتقنية الهولوجرام، لتقدم باقة من أشهر أغانيها لجمهور من مختلف الجنسيات.

وقال منظمو الحفل، في بيان إن الحفلات تبدأ يوم السادس من آب/ أغسطس الجاري، وتستمر ثلاثة

أيام، بتنظيم دائرة السياحة والتسويق التجاري ومجموعة قنوات (ام بي سي)، وشركة "نيو دايمنشن برودكشنز".

واشار المنظمون أن الحفل يتضمن تقديم أغنية "الأطلال" بأداء هولوجرام أم كلثوم، لأول مرة في هذا النوع من الحفلات.

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ويأتي هذا التعاون بعد نجاح الحفل الأول الذي تم تنظيمه العام الماضي، والذي حقق نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من مختلف الجنسيات.

وقال حسن حينا الرئيس التنفيذي لشركة نيو دايمنشن برودكشنز: "بذلنا جهوداً كبيرة لإعداد محتوى هذا الحفل وتطويره، إذ تطلب تحضير الحفل ساعات طويلة، عمل خلالها فريق من 18 شخصاً من الخبراء في مجال تحريك وتطوير الهولوجرام والمؤثرات البصرية، فضلاً عن فريق مكون من 30 فنيا لإعداد التجهيزات في موقع الحفل، والتي تتضمن أحدث المعدات والأجهزة في مجال بث الهولوجرام".

وأضاف :" سيتم تطبيق أعلى معايير التعقيم والوقاية والتباعد الاجتماعي خلال الحفل، وذلك لضمان صحة وسلامة الجمهور وفريق العمل".