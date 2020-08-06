الخليج 365 - صفوت دسوقيالخميس 2020/8/6 08:44 م بتوقيت أبوظبي
نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم رسالة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طمأنت فيها جمهورها على وضعها الصحي، بعد الإصابات التي لحقت بها بسبب تفجير مرفأ بيروت مساء الثلاثاء.
وقالت نادين: "دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية.. ولادي بخير.. وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب، عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات، عم صللي للكل.. أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين".
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم تكشف تطورات حالتها الصحية في رسالة مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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