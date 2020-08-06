نادين نجيم تكشف تطورات حالتها الصحية في رسالة مؤثرة

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم رسالة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طمأنت فيها جمهورها على وضعها الصحي، بعد الإصابات التي لحقت بها بسبب تفجير مرفأ بيروت مساء الثلاثاء.

وقالت نادين: "دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية.. ولادي بخير.. وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب، عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات، عم صللي للكل.. أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين".