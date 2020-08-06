بورجو اوزبيرك ومراد بلدريم يتضامنان مع لبنان

Aug 06, 2020
تضامنت الممثلة التركية بورجو اوزبيرك عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مع الشعب اللبناني على اثر تعرض بيروت لانفجار ضخم هزّ العاصمة وأوقع آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين.
وكتبت بورجو: “آه يا بيروت آه.. بالسلامة.. الله يصبركم”.
أيضاً تضامن الممثل التركي مراد يلدريم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر مع الكارثة التي ضربت لبنان وكتب: “الله يحفظ لبنان”.
وكان النجم التركي الشهير كريم بورسين، الذي يُجسد دور ساركان بولوت في المسلسل التركي “انت أطرق بابي” الذي يحقق أعلى نسبة مشاهدة في تركيا حالياً، قد تضامن مع الشعب اللبناني بعد الفاجعة التي ضربت لبنان جراء انفجار مرفأ بيروت وكتب: “لنصلي من أجل بيروت”.
وكانت النجمة التركية مريم اوزرلي الشهيرة بالسلطانة هويام قد تضامنت مع لبنان أيضاً من خلال نشرها لصورة العلم اللبناني المرفقة بكلمات الحب والدعم.
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