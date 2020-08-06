شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستكون كيلى جينر مفاجأة كليب كاردى بى الجديد " WAP " ..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول النجمة العالمية كاردي بي اثارة الجدل دائما حولها من اجل تركيز الأضواء عليها ، فهي تعمل علي الترويج المكثف لأعمالها قبل إطلاقها ، وهو ما يجده نوع من الذكاء .

استطاعت كاردي بي أن تثير فضول الكثيرين حول الكليب الذي ستطلقه غد الجمعة مع ميجان ذا ستاليون و الذي يحمل اسم " WAP " ويشاع أن الفيديو يتضمن مفاجئة من نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة الماكياج كيلي جينر.



كاردي وميجان

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و خلال مقابلة كاردي بي مع "Ebro in the Morning" على المحطة الاذاعية Hot 97 ، سُئلت كاردي بي عن حقيقة ظهور كيلي جينر في الكليب ، إلا أن كاردي بي قررت أن تعطي جرعة أكبر من اثارة الاهتمام و طلبت من المذيع أن يشاهد الكليب لكي يعرف إجابة سؤاله .

وحسب موقع " راب اب " أن هناك شائعات بظهور عدد آخر من النجوم بالكليب مثل روبي روز و مولاتو وسوكي هانا حيث كانوا متواجدين بموقع تصوير الكليب .

يذكر أن كان لكاردي بي موقف مهم خلال الفترة الماضية حيث دعمت الاحتجاجات العنيفة ردا على وفاة جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية "غير المسلح" والذي قتل علي يد أحد ضباط الشرطة في ولاية مينيسوتا، وظهر فلويد في لقطات الفيديو المرعبة وهو يقول إنه لا يستطيع التنفس، وقامت كاردي بتشجيع الناس على التصويت في الانتخابات المحلية من أجل التغير ، وهو ما نشره موقع "دايلي ميل" الشهير، فقالت كاردي بي البالغة من العمر (27 عاما) في مقطع فيديو قصير أنه بينما هي تشعر بخوف شديد بسبب الاحتجاجات العنيفة وتأمل ألا يصاب أحد، لكنها سعيدة لأن أصوات الناس ستسمع أخيرا، وبالرغم من معارضة الكثيرين لهذه الاحتجاجات المنتشرة حاليا بالولايات المتحدة الامريكية إلا أن كاردي شخصيا ليست ضد ذلك علي الاطلاق، كما دعت الجميع إلى ضرورة التصويت في الانتخابات المحلية والوطنية للتأكد من اتخاذ إجراءات ضد وحشية الشرطة.