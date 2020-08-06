شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: حزينة على وجع بيروت وناسها وشوارعها.. وراغب علامة يشكر ماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة التونسية لطيفة عن حزنها الشديد للأوضاع التي يشهدها لبنان خاصة بعد التفجيرات التي هزت العاصمة "بيروت" مؤخرا، وأدت إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف من اللبنانيين.

وغردت الفنانة لطيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصيل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس :"بداخلى حزن كبير على بيروت حبيبتي وعلى وجع ناسها وبيوتها وشوارعها.. يارب يقويكم وتعدوا هالمحنة الصعبة جدا . كم انا فخوره بشبابكم وبناتكم الى نزلوا الشوارع ينظفوا ويساعدوا انتم فقط الأمل الحقيقى للبنان... بيروت في قلوبنا.. وقفة عز مع لبنان".

من جانبها أعرب الفنان راغب علامة عن شكره الشديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارته العاصمة اللبنانية "بيروت" والذي أعلن عن مؤتمر دولي لجمع المساعدات إلى الشعب اللبناني، حيث علق راغب علامة عبر تويتر قائلا :"شكرا ماكرون".

كما هاجم النجم اللبناني راغب علامة، الحكومة اللبنانية لما آلت اليه الأوضاع في بلاده وآخرها كارثة انفجار مرفأ بيروت وسقوط عشرات الضحايا وآلاف الجرحى، وغرد راغب علامة على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "المبكي في بلدنا أنه في الوقت الذي تعمل الدول في العالم لمساعدة الشعب اللبناني تجد المسؤولين في بلدنا يسرقون أموالنا وماضينا ومستقبلنا وأملنا ولقمة عيش الفقراء. ومستقبل شبابنا ! العار العار عليكم يا مسؤولي لبنان".

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وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث يتم إزالة آثار الانفجار الكبير الذى وقع بالأمس، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، وفيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وفيما سقط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.