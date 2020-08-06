شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينهار زواج نيكول كيدمان وكيث أوربان بعد 14 عاما بسبب خلافات بالحجر المنزلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل ينهار زواج نيكول كيدمان وكيث أوربان الذي استمر لمدة أربعة عشر عاما بعد خلافات بفترة الحجر الصحي؟ و هو ما اثار الكثير من الجدل حول علاقة الزوجين التي توضع دائما محط تركيز للشائعات، حيث أشار موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم أن علاقة كيث أوربان و زوجته نيكول كيدمان علي ما يرام و تتمتع بالهدوء و الاستقرار عكس الشائعات المتداولة ، و سفره الي أمريكا هو امر طبيعي اعتاد عليه هو و كيدمان و لا يشير لوجود أي خلافات بينهما .

بدأت الشائعة بنشر موقع " Woman’s Day " تقرير يؤكد أن كيث أوربان يخطط لترك أسرته في استراليا حتي يتمكن من المشاركة في مهرجان موسيقى iHeartRadio و الذي سيقام بأمريكا شهر سبتمبر المقبل ، ولكن يبدو أن أوربان قرر المغادرة قبل وقت طويل من إقامة المهرجان و ذلك بسبب جود سلسلة من المشاكل مع كيدمان حدثت بفترة الحجر المنزلي خلال انتشار فيروس كورونا.

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وقال مصدر مجهول للموقع أن كيث انتهز الفرصة الحفلة كوسيلة لإظهار نيكول أنه كان عليه العودة إلى أمريكا" وزعم المصدر أن كيث سيتواجد بشقة جديدة وصلت قيمتها الي 5 ملايين دولار في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية لتكون المكان الذي سيهرب اليه كيث عندما يحتاج إلى أن يكون بمفرده للكتابة".

ومن الواضح أن هناك تخبط في الآراء حيث لم يكن واضح هل يذهب أوربان إلى نيويورك أم ناشفيل ، حيث يشير التقرير إلى أنه سيذهب إلى كليهما بينما يقول أيضا أنه يقيم حاليا في أستراليا وأن كل هذه خطط مستقبلية فقط.