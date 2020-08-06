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شاهد الفنانة ياسمين صبرى تتألق بـ الأبيض فى أحدث ظهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الوقت والآخر تطل علينا الفنانة ياسمين صبرى بصور جديدة عبر حسابها بموقع انستجرام، حيث تظهر شياكتها وكامل أناقتها أو ممارستها للرياضة، وسط تفاعل كبير من جمهورها.   

ياسمين صبرى عبر انستجرام

نشرت الفنانة ياسمين صبرى، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة جديدة خطفت إليها الأنظار حيث حصدت حوالى 160 ألف لايك بعد مشاركتها وظهرت من خلالها بمكياج هادئ.

ياسمين صبرى 111

وتحافظ النجمة بشكل يومى على ممارستها للرياضة، وهو ما يظهر دائما من خلال حسابها على "انستجرام"، حيث تتنوع أنشطة ياسمين ما بين الجيم واليوجا والجرى، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل معها.

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وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان الماضى مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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