شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفنانة ياسمين صبرى تتألق بـ الأبيض فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الوقت والآخر تطل علينا الفنانة ياسمين صبرى بصور جديدة عبر حسابها بموقع انستجرام، حيث تظهر شياكتها وكامل أناقتها أو ممارستها للرياضة، وسط تفاعل كبير من جمهورها.

نشرت الفنانة ياسمين صبرى، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة جديدة خطفت إليها الأنظار حيث حصدت حوالى 160 ألف لايك بعد مشاركتها وظهرت من خلالها بمكياج هادئ.

وتحافظ النجمة بشكل يومى على ممارستها للرياضة، وهو ما يظهر دائما من خلال حسابها على "انستجرام"، حيث تتنوع أنشطة ياسمين الرياضية ما بين الجيم واليوجا والجرى، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل معها.

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وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان الماضى مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.