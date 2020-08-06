شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد شيبة يحيى حفلا غنائيا بسيدى عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب أحمد شيبة حفلا غنائياً ضمن حفلات الصيف، اليوم الخميس، في إحدى قري سيدى عبد الرحمن ، وسيقدم شيبة خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية المتميزة،أبرزها أغنية "آه لو لعبت يازهر"، بالإضافة إلى أغانى يعلم ربنا، وأغنية 100 وش.

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وشارك شيبة في رمضان الماضي بأغنيه بمسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، والأغنية من كلمات رضا المصرى، ألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم.

يذكر أن آخر أعمال شيبه دويتومع أمينة هو كليبا جديدا بعنوان "خليك في البيت"، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر، وظهر فى الكليب مع المطربين، الفنانون أحمد بدير، وكمال أبورية، ومها أحمد، وأحمد ماهر، حيث يعطى كل منهم نصيحة للجمهور ضمن أحداث الكليب بضرورة الجلوس فى البيت.