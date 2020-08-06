شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة اللبنانية كارمن تكشف آثار تفجيرات بيروت على سيارتها ومنزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددا من الصور التي تكشف الآثار التي خلفتها تفجيرات العاصمة بيروت، الثلاثاء.



الفنانة اللبنانية كارمن تكشف آثار تفجيرات بيروت على سيارتها ومنزلها (1)

وقالت كارمن لبس عبر حسابها الرسمي على تويتر :"اليوم لوعيت من الصدمة واستوعبت شو صاير ببيتي وسيارتي، اليوم لاستوعبت إنه الله من عنده حمالي إبني عآخر لحظة، بس هيدا كله مشي حد الناس يلي راحت بيوتا وفقدت أحباءها الله يصبر قلبن ويمرّق هالقطوع على خير".



الفنانة اللبنانية كارمن تكشف آثار تفجيرات بيروت على سيارتها ومنزلها (2)

كما أعربت الفنانة اللبنانية عن شكرها الشديد للبلاد العربية والغربية التي أعلنت دعمها إلى الشعب اللبناني، حيث غردت قائلة :"شكر كتير كبير من قلوبنا كلنا لكل البلاد العربية الشقيقة وحتى البلاد الغربية على دعمن المعنوي والمادي، وبشكر أكتر الشعوب العربية يلي كلها متضامنة معنا، كمية الحب يلي عم توصلني بالرسائل أو الفيديوهات أو حتى التطوع للمساعدة بتخفف الجرح شوي".



الفنانة اللبنانية كارمن تكشف آثار تفجيرات بيروت على سيارتها ومنزلها (3)

على صعيد آخر، تعرضت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، لهجوم حاد من قبل متابعيها بسبب تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، وجهت خلالها رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتزامن مع زيارته الحالية للبنان عقب انفجار مرفأ بيروت.



الفنانة اللبنانية كارمن تكشف آثار تفجيرات بيروت على سيارتها ومنزلها (4)

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ونشرت كارمن صورة لماكرون، ووجهت إليه رسالة قائلة: "تعا وجيب معك الانتداب، ما بقى بدنا هالاستقلال"، ليبدأ الهجوم بالتعليقات الهجومية ضدها، متهمينها بالخضوع والحديث بأشياء لا تفهمها.

وقال أحد المعلقين :"الانتداب ما طلع فعليا من بلداننا حتى يرجع تانيا كنت حب اعمالك كتير و بظن حضرتك لازم تكوني من مخترعي الامل و ليس من قطيع اليائسين ..ثالثا ومن ناحيه اجرائية حابب شوف الكورنيت شو راح يعمل بدبابات اللوكلير تبع الانتداب، لترد كارمن قائلة :" لو بتعرفني كنت عرفت اني عم احكي حكي مجازي عن مدى القرف اللي وصلونا عليه زعماءنا الفاسدين".



الفنانة اللبنانية كارمن تكشف آثار تفجيرات بيروت على سيارتها ومنزلها (5)

وقال آخر :"عزيزتي كارمن ما بعرف إذا بتعرفي إنّو كتير ناس ضحّت بحياتها لحتى يصير لبنان دولة مستقلة من ورا الإنتداب إللي عم تحكي فيه وما بعرف كمان إذا بتعرفي إنّو الإنتداب يعني احتلال والإحتلال يعني استعباد، تويت غير موفق".



الفنانة اللبنانية كارمن تكشف آثار تفجيرات بيروت على سيارتها ومنزلها (6)

وكل هذا الهجوم دفعها للرد فى تغريدة أخري تقول بها :"كل واحد ما فهم المعنى المجازي، وأخد الجملة بشكل حرفي هو مسطح عقليا وفكريا، وما بدّي قول بهيم لأنو حرام .... فكل واحد فكرو محدود رح إعملو بلوك لأنو ما بيهمني أعرف إنو موجود بهالعالم".