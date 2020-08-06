شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تخطف الأنظار بنيولوك جديد و"قصة شعر تسعيناتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة ليلى علوى الأنظار إليها بنيولوك جديد، حيث ظهرت بقصة شعر جديدة تعود إلى ستايل التسعينات من القرن الماضى، عبر حسابها بموقع انستجرام، حيث نشرت صورة لها، نالت إعجاب جمهورها.

وانهال جمهور الفنانة ليلى علوى، بالتعليق على صورتها الجديدة، مدبديا إعجابه بإطلالتها، حيث كتب أحد متابعيها:" البرنسيسة والمحترمة"، وكتب آخر:" ماشاءالله عليكى حضرتك بتثبتى ان الحلو حلو من يومه وحضرتك وقفة جنب الورد طيب ماحضرتك وردة طبيعة".



ليلى علوى

وكانت أحيت النجمة ليلى علوى، ذكرى مئوية الفنان النجم الكبير الراحل فريد شوقى، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، مجموعة من الصور فى الأعمال الفنية التى جمعتهما، وعلقت على الصور قائلة: "كان لي الشرف إني وقفت أمام عملاق من عمالقة الفن والإنسانية فريد شوقي في عدة أعمال .. وكانت أول بطولة تكون قدام ملك الترسو شخصيًا، لما بافتكر دلوقتي كواليس ترشيحي ومشاركتي في بطولة فيلم " البؤساء" مع العملاقين يوسف وهبي وفريد شوقي باحمد ربنا اني كنت الى حد كبير محظوظة إني أقف قدام مدرستين زي دول في أول مشوارى. وتوالت الأفلام ومنها العمل الأشهر خرج ولم يعد وأيام التحدي واه يا بلد اه"

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وقبل أيام، احتفلت النجمة ليلى علوى بعيد ميلاد المخرج يسرى نصر الله، الذى أتم عامه الـ68، ونشرت مجموعة صور لها من أحد أفلامهما معا، وهو فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، إضافة لصور وفيديو من أحد المهرجانات التي جمعتهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام".