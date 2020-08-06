شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم لبنان يدعمون ماكرون بعد زيارته بيروت ويحذرونه من النخبة الفاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى لبنان، حفاوة بالغة والتفافا كبيرا من قبل نجوم الفن اللبنانيين عقب زيارته بيروت اليوم، وتفقده مرفأ بيروت، بعد تعرضه لكارثة الانفجار ليعاين وضعاً كارثيّاً، حيث تفقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق الذي ضم وزير الخارجية جان ايف لودريان، المبعوث الفرنسي بيار دوكان والسفير الفرنسي برونو فوشيه، مكان الانفجار في مرفأ بيروت.

وعقب انتهاء الزيارة توالت التغريدات المؤيدة من قبل نجوم الفن، فوجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة شكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيارته للبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم، وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "شكرا إيمانويل ماكرون لدعم فرنسا للبنان نحن بلد يمزقه الفساد أولا وقبل كل شيء ، ونحن نثق بك أنت تعرف جيدًا ما نمر به".



اليسا تدعم ماكرون

وهاجمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الحكومة اللبنانية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم.



سيرين عبد النور ترحب بزيارة ماكرون

وغردت سيرين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "تعلموا كيف بتكون المسؤولية: رئيس فرنسا بيكبر القلب بينما انتم بتحرقوا القلب! رئيس فرنسا رجل مسئول بينما إنتم لا مسؤولين! رئيس فرنسا حضن شعب لبنان بينما انتم حرقتوا شعب لبنان! رئيس فرنسا بيعرف يعمّر... بينما إنتم بس بتعرفوا تهدموا ".

Advertisements

كما علقت الفنانة امال حجازي، على زيارة ماكرون على حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "ماكرون انتبه هيأكلوك ايه على الغدا اوعى يطعموك دجاج فاسد الخضرا غسلها بأيدك مسقية بمية زبالة واللحمة بحمّلوها بفان مفتوح بالشوب محمضة وخليك بالماسك الهوا ملوث.. وأهم وصية لك سماع من هون ضهّر من هون لان كلامهم ملوث".



امل حجازى على تويتر

كما أشادت الفنانة شذى بتصريحات ماكرون في زيارته للبنان، وغردت عبر حسابها بتويتر قائلة: " الرئيس الفرنسي يطالب بتغيير النظام اللبناني في عقر دارهم ... برافو".



شذى تخاطب ماكرون

وقالت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن: "ماكرون نزل عالشارع يوقف جنب الشعب المنكوب.. يسمعن... يقلنا انا حدكن...مين عمل متلو؟؟؟ وين مخبايين.. نحنا متل الطفل اليتيم يلي شاف حدا بيحبو وبيعطف علي وعم يقلو ما تخاف انا حدك"، وعلقت الاعلامية كارلا حداد ما لازم ولا قرش يوصل للسّلطة الفاسدة. المساعدات يجب أن تصل مباشرةً للمعنيين و المتضرّرين ماكرون لبنان_منكوب".



كارلا حداد على تويتر