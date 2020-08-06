شكرا لقرائتكم خبر عن "وعيونها" أحدث أغانى كريم أبو زيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب كريم أبو زيد أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "وعيونها" عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من ألحانه وكلمات محمد جمعة وتوزيع نور بروديوسر .

وتقول كلمات الأغنية "عيونها نهاية الموضوع فرعونية وعجبانى، ألوانها ألوان وفروع شجر الأرز اللبناني، سحرها جن الشبان وأمها مصرية كمان بياها فاتح دكان بايع فاكهة وحلوانى، يالا ياقمر 14 فاقت سن 18 المهر زمان كان ربع جنيه وعشانك بقى ب 11 .

أغنية "وعيونها" من ألبوم "فكك من الناس" ويشمل 5 أغنيات فقط، ومن المقرر أن يتم طرحه بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية كل أسبوعين، مؤكدا فى تصريحات سابقة أن الألبوم به الكثير من المفاجآت التى يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

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وطرح مؤخرا اغنية "الدنيا حلوة" وهى من كلماته وألحانه وتوزيع نور بروديوسر وحققت نجاح كبير.

ويتعاون كريم، من خلال الألبوم، مع الشعراء: محمد جمعة، وأحمد عرفان، وناصر جلال، والموزع الموسيقى أشرف أبوزيد، ويقوم بنفسه بتلحين كل أغانى الألبوم، ومن أغانى ألبومه: "دنيا حلوة"، "دنيا حطت عليا"، "عيونها"، "دنيا ربنا"، "فكك من الناس".

يذكر أن كريم أبو زيد شارك فى موسم رمضان قبل الماضى بمسلسل "ابن أصول"، وهو من إنتاج شركة سينرجى، والذى يشارك فى بطولته كل من: حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.