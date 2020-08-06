شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا: "قلبى واجعنى على بيروت وأهلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة شيرين رضا، عن حزنها لما تعرض له لبنان من فاجعة انفجار مرفأ بيروت، والذي تسبب في حدوث انفجار هائل وسقوط عشرات الضحايا وآلاف الجرحى، وغردت شيرين رضا عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: " قلبي واجعني علي بيروت واهلها. يا رب ارحم موتاهم واشفي مصابيهم وطيب علي قلب شعبها من هذا الدمار مع كل حبي واحترامي لأهل لبنان".



شيرين رضا على تويتر

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

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وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث يتم إزالة آثار الانفجار الكبير الذى وقع بالأمس، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، وفيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وفيما سقط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.

وشهدت بيروت أول أمس انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، تشابهت فى شكلها لتلك الموجة الانفجارية التى خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين".. هذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لانفجار خزان فى مرفأ بيروت، عصر الثلاثاء.