شكرا لقرائتكم خبر عن الشرنوبي يطرح أغنية جديد لدعم لبنان.. "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد الشرنوبي، مقطع فيديو منذ قليل، وهو يغني لبيروت لدعمها بعد الانفجار الضخم الذي شهده مرفأ بيروت الرئيسي في لبنان، والتي بدأت كلماتها بـ "من قلبي سلاماً لبيروت".

وشارك الشرنوبي، متابعة وجمهوره، بمقطع من الاغنية عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، منذ قليل، لدعم لبنان في أزمتها التي تعيشها حالياً بعد تدمير عدد كبير من المنازل، وتشريد الآلاف من اللبنانيين بسبب الانفجار.



الشرنوبي



شرنوبي

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ويعيش لبنان أجواء كارثة بعد انفجار مرفأ بيروت الضخم الذى تسبب في موجة انفجارية هائلة في بيروت، تشابهت فى شكلها تلك الموجة الانفجارية التي خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، وتناقلت وسائل الاعلام العالمية فيديوهات للحظة الانفجار، وعرضت شبكة روسيا اليوم فيديو يوثق الانفجار الضخم من خلال 16 كاميرا ترصد انفجار مرفأ بيروت من زوايا مختلفة لتجسيد حجم الكارثة التى حلت بلبان.

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث يتم إزالة آثار الانفجار الكبير الذى وقع أول أمس، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، وفيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وفيما سقط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.