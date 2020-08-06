شكرا لقرائتكم خبر عن رغم جائحة كورونا.. إقامة مهرجان Tokyo Film أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن الحكومة اليابانية تحاول حاليا إعادة الفتح بعد انتشار جائحة كورونا ، فإن النسخة 33 من TIFF مهرجان طوكيو السينمائي الدولي ستقام في 31 أكتوبر حتى 9 نوفمبر.

سيكون أكبر مهرجان سينمائي في اليابان أحد الأحداث الدولية الرئيسية القليلة التي ستُعقد فيها عروض وندوات شخصية في عام 2020 ، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا تأجيل العديد من المهرجانات حفلات توزيع الجوائز ، ويأتي الإعلان عن انطلاق TIFF على الرغم من إعادة تطبيق الحكومة اليابانية للقيود من جديد حيث زادت حالات COVID-19 في البلاد بمعدل سريع ، لتصل إلى مستوى قياسي في اليوم وهو 1,998 في 3 أغسطس، وشهدت اليابان إجمالي 42663 حالة COVID-19 حالات وفاة 1028.

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وذلك مع مراعاة سلامة وأمن الحاضرين والموقف المتغير للفيروس في اليابان ، يقول المنظمون إن المهرجان لن يستمر إلا إذا سمحت الظروف بذلك ويحتفظون بخيار إما تأجيل أو إلغاء الحدث.

وأكدت ادراة المهرجان إنها ستعمل على تعميق علاقاتها مع Tokyo FILMeX ،وهو مهرجان الأفلام الذي ينظمه Office Kitano والذي يركز على الأفلام المستقلة من آسيا والذي يقام أيضًا في أواخر الخريف.