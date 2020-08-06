شكرا لقرائتكم خبر عن قصة وقوع حسين الجسمى ضحية للتنمر بعد انفجار لبنان.. ودعم من مشاهير الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع النجم الإماراتي حسين الجسمي، ضحية جديدة من الوسط الفني للتنمر من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انفجار مرفأ بيروت، وطالت الجسمي الكثير من التعليقات "السخيفة" على السوشيال ميديا، وبدأت موجة السخرية والتنمر بعد كتابة حسين الجسمي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يعبر فيها عن حبه للبنان قال فيها: "أنا بحب لبنان لتخلص الدني" قبل وقوع الانفجار بيومين.

وربط البعض من مرتادي السوشيال ميديا بين تغريدة حسين الجسمي وانفجار مرفأ بيروت، وحاول تشويه صورته والايحاء بأنه نذير شؤم على لبنان، ولكن سرعان ما دشن عدد من المغردين، هاشتاج آخر للدفاع عن الفنان حسين الجسمي، والرد على محاولة التطاول عليه معربين عن أسفهم واستيائهم من حملة التنمر التي تعرض لها.

وساند عدد من المشاهير، النجم حسين الجسمي بعد تعرضه لحملة التنمر بسبب انفجار لبنان، وحرص المشاهير من الشعراء والملحنين، على الدفاع عن الفنان حسين الجسمي، والرد على المتطاولين الذين تنمروا عليه عبر السوشيال ميديا لتعبيره عن حبه للبنان.

وغرد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" داعما حسين الجسمي، قائلا: "‏حسين الجسمي الفنان الكبير رفيق المشوار.. من بحبك وحشتيني لـ 6 الصبح .. بعد الفراق ..أهل كايرو.. بشرة خير.. محدش مرتاح.. سنة الحياة.. وحاجات كتير تانية.. حسين هو النجاح والذوق والاحترام والأدب".

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ايمن بهجت قمر على تويتر

كما نشر الملحن مصطفى جاد، صورة تجمعه مع حسين الجسمي عبر حسابه على تويتر، وقال: "‏ صاحبي وأخويا حسين الجسمي من أرقى وأنبل من عرفت، دخل بيتي ودخلت بيته وأكلنا مع بعض عيش و ملح واللي بيحصل ده قمة في السخف وقلة الأدب مع فنان دعم وساند و فرّح كل بيت عربي".



مصطفى جاد على تويتر

وتابع: "عيب كده والله كرهتونا في حياتنا وفي شغلنا كفاية حقد و غل وطاقة سلبية .. دمت طيب يا صاحبي".

ورفض الملحن عزيز الشافعي، طريقة السخرية مع فنان بحجم وقيمة النجم حسين الجسمي، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": " مش مقبول السخافة دي على واحد من أهم فنانين العرب. و مش عارف الناس الي بتتكلم بالجهل ده عايشين وسطنا ليه".