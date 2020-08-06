شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تتضامن مع اللبنانيين بعد انفجار بيروت بمقطوعة من أوبريت "الحلم العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة أحلام، على دعم الشعب اللبناني بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، والذي تسبب في موجة انفجارية هائلة وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، ونشرت أحلام فيديو على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، من آثار الدمار بعد الانفجار وعليه مقطوعة من أوبريت "الحلم العربي"، وعلقت قائلة: "لنأخذ لحظة صمت ونصلي من أجل بيروت ونأمل ألا يحدث أي شيء سيء للعالم".

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث يتم إزالة آثار الانفجار الكبير الذى وقع بالأمس، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، وفيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وفيما سقط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.

وشهدت بيروت أول أمس انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، تشابهت فى شكلها لتلك الموجة الانفجارية التى خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين".. هذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لانفجار خزان فى مرفأ بيروت، عصر الثلاثاء.