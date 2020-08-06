شكرا لقرائتكم خبر عن جاد شويرى مهاجما الحكومة اللبنانية: أكبر انفجار في تاريخ البشرية ما حدا استقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الفنان اللبناني جاد شويرى، المسئولين اللبنانيين، موضحا أنه لم يستقل أحد أو تم إيقافه أحد حتى الآن، على إثر انفجار مرفأ لبنان الذى خلف مئات الضحايا وتسبب في تصدع العديد من المباني.

ونشر جاد شويرى ، فيديو عبر حسابه بموقع انستجرام، موضحا بأنه لم يتعرض أي من المسئولين إلى الإيقاف أو حتى تفكير أحدهم في الاستقالة، قائلاً :"أخدتوا الاقتصاد والفن والسياح وحرية التعبير والروح، وبعد ما فى حد توقف أو استقال، أكبر انفجار مش نووى في تاريخ البشرية ما حدا استقال ولا توقف، أنتم مش بس بتكتبوا التاريخ بأنه أكبر انفجار في تاريخ البشرية، بأفسد بشر على الأرض".

يشار إلى أن منزل الفنان اللبناني جاد شويري، تعرض إلى تكسير ودمار نتيجة الانفجار الذى وكتب عبر حسابه بموقع انستجرام :"هذه شقتي.. كان يمكن أن أموت. أنا بأمان نسبي مع الجميع هنا معي. ما زلت لا أستطيع الوصول إلى الجميع لمعرفة من هو جيد ومن لا. آسف لا أستطيع الرد على هاتفى..الدم في كل مكان في شوارع الأشرفية. يصاب الناس في كل مكان إن لم يمتوا. هذا يبدو وكأنه نهاية العالم".





من جانب آخر، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى لبنان اليوم الخميس، "أتمنى أن تتم التحقيقات بأسرع ما يمكن في إطار مستقل وشفاف"، وذلك خلال تصريح له عقب لقائه بنظيره اللبنانى ميشيل عون ، مؤكدا أنه سيعود إلى لبنان من جديد في الأول من سبتمبر المقبل".

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ونوه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، فى تصريح سابق أن زيارته إلى لبنان تمثل رسالة دعم للشعب اللبنانى عقب انفجار مرفأ لبنان، مشيرا إلى أنه تم إرسال العديد من المساعدات إلى بيروت، وأرسلنا 3 طائرات محملة بالمساعدات الطبية إلى لبنان وسنرسل المزيد.