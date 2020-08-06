شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا فى رسالتها للرئيس الفرنسى:" نثق بك ونحن بلد يمزقه الفساد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة شكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيارته للبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم.

وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة:"شكرا إيمانويل ماكرون لدعم فرنسا للبنان نحن بلد يمزقه الفساد أولا وقبل كل شيء ، ونحن نثق بك أنت تعرف جيدًا ما نمر به".

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ووصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس إلى بيروت، وقال فور وصوله "أبعث برسالة دعم وصداقة لشعب اللبناني". وأضاف آمل في ترتيب مساعدات دولية للبنان.

وكان ماكرون يتحدث للصحفيين في بيروت اليوم الخميس بعد هبوط طائرته في مستهل زيارة رسمية في أعقاب الانفجار الضخم في مرفأبيروت يوم الثلاثاء الذي أودى بحياة أكثر من مئة شخص وأصاب آلاف آخرين.

وأكد ماكرون، سأرتب مزيدا من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، وقال ماكرون، إن لبنان يواجه أزمة سياسةواقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها، مؤكدا أن لبنان سيظل يعاني إذا لم تُنفذ الإصلاحات.