بينها The Infiltrator وBaaghi 2.. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة، لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم Smokin' Aces، إنتاج عام 2006، تأليف وإخراج جو كارناهان.

تدور أحداث الفيلم، عندما يضع زعيم عصابة يحتضر جائزة مالية قدرها مليون دولار مقابل حياة أحد رجاله السابقين، وهو ساحر من فيجاس تحول إلى مجرم، ووافق على الشهادة ضد العصابة أمام المحكمة.

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً، تعرض القناة الفيلم الدرامي The Infiltrator، إنتاج عام 2016، بطولة براين كرانستون، كاثي إرتز، بنجامين برات، ومن إخراج براد فورمان.

الفيلم مبني على قصة حقيقية عن العميل الفيدرالي روبرت "بوب" مازور الذي يعمل متخفيا على أنه رجل أعمال ماهر مختص بغسيل الأموال يطلق على نفسه اسم بوب موسيلا، ويتسلل داخل عصابة بابلو إسكوبار القائمة على تهريب المخدرات والتي ابتليت بها البلاد في عام 1986.

MBC Max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس"، فيلم الأكشن Son of a Gun، إنتاج عام 2014، بطولة برنتون ثويتس، إيوان مكجريجور، أليسيا فيكاندير، جاسيك كومان، ومن إخراج يوليوس أفيري.

Advertisements

تدور أحداث الفيلم، في أثناء قضاء مجرم فترة 6 أشهر من محكوميته داخل سجن يقع في غرب أستراليا، يلتقي مع بريندان ويتفق معه على مساعدته في الهرب مقابل حصوله على حمايته في الداخل، وبينما يحصد جيه آر ثمار جهوده، ينجرف بشكل أعمق نحو العالم الإجرامي لبريندان.

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم Armored، إنتاج عام 2009، بطولة مات ديلون، جان رينو، لورنس فيشبورن، أموري نولاسكو، ومن إخراج نمرود أنتال.

تدور أحداث الفيلم، عندما يخاطر طاقم يضم أفراد ضباط يعملون لدى شركة نقل أمنية تسير سيارات مدرعة بحياتهم عند شروعهم في سرقة الشركة التي يعملون لديها.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Autómata، إنتاج عام 2014، بطولة أنتونيو بانديراس، ميلاني جريفيث، روبرت فوريستر.

تدور أحداث الفيلم حول وكيل تأمين يحقق في سلسلة قضايا غير عادية تتعلق، على ما يبدو، بروبوتات تعاني من عيوب في التصنيع، وسرعان ما ينجرف نحو مغامرة خطيرة.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Baaghi 2، إنتاج عام 2018، بطولة تايجر شروف وديشا باتاني، ومن إخراج حمد خان.

تدور أحداث الفيلم حول ضابط في الجيش يتميز بالصلابة، يبحث عن طفل حبيبته السابقة الذي تعرض للاختطاف في ظروف غامضة. ينطلق الآن إلى عمق أراضي غوا حيث يتحتم عليه مواجهة أباطرة المخدرات و أتباع خطرين من روسيا وحيوانات مفترسة متعطشة للدماء.