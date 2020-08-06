إيرادات الأربعاء.. "The Invisible Man " في الصدارة و"Bloodshot" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، من إيرادات أمس الأربعاء 5 أغسطس..

Advertisements

احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 39 ألفًا و95 جنيها، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراده 37 ألفا و781 جنيها، وحصل على الترتيب الثالث فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 37 ألفا و59 جنيها.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 23 ألفًا و515 جنيها، وذهب المركز الخامس لفيلم "Amulet" بعد تحقيقه 22 ألفا و193 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "My Spy" محققًا 18 ألفًا و779 جنيهًا.

فاز بالمركز السابع فيلم "Brahms: The Boy 2" والذي حقق 18 ألفا و566 جنيها.