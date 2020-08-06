لطيفة لشباب لبنان: "أنتم فقط الأمل الحقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن حزنها الكبير بسبب التفجيرات التي وقعت في مرفأ بيروت، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر". وكتبت لطيفة "بداخلي حزن كبير على بيروت حبيبتي، وعلى وجع ناسها وبيوتها وشوارعها، يارب يقويكم وتعدوا هالمحنة الصعبة جدا". Advertisements وتابعت "كم أنا فخورة بشبابكم وبناتكم إللى نزلوا الشوارع ينظفوا ويساعدوا انتم فقط الأمل الحقيقي للبنان". جدير بالذكر أن الثلاثاء الماضي 4 أغسطس، شهد انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وتدمير عدد كبير من المباني، كما ألحق أضرارًا بالغة بمنازل عدد من النجوم.

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