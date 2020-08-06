هنا شيحة لـ"الخليج 365": منصات العرض أصبحت مهمة.. و"شباك السينما دلوقتي ظالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هنا شيحة، إن الوطن العربي، قادر على تأسيس منصات عرض تنافس المنصات العالمية، وإن بالفعل بات لدى الدول العربية منصات تنتج أعمالًا تحظى باهتمام الجمهور وعلى مستوى عالي من الجودة.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عندنا واتش إت، وشاهد وفيو، ومع كل فترة يظهر جديد في السوق، وهو ما أعتبره أمر جيد للإنتاج يُحدث رواجًا في السينما والتليفزيون".

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وأضافت هنا "حبيت فكرة عرض فيلم (صاحب المقام) في شاهد VIP، لأن الظروف هي اللي حتمت ده، نزوله في السينما في الوقت الحالي كان هيأثر على إيراداته، ومكنش هيحقق الإيرادات الطبيعية ليه، بسبب تقليل عدد الكراسي المتاحة في كل قاعة عرض للجمهور، ضمن إجراءات الحماية من فيروس كورونا".

وأوضحت أن نجاح الأعمال السينمائية يُقاس بما حققته في شباك التذاكر "عدد الكراسي محدود والعروض قلت عن الأوقات الطبيعية، فالشباك دلوقتي ظالم وأي فيلم هينزل هيتظلم".

جدير بالذكر أن هنا شيحة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "شاهد عيان" مع الفنان حسن الرداد، وتستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة لم تكشف بعد عن تفاصيلها.