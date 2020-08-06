محمود ياسين سفير النوايا الحسن لمكافحة الفقرة والجهل الذي أصابه الزهايمر

أكثر من 8 سنوات فقدت الشاشة العربية فتاها الملقب بـ "الإمبراطور" الذي توقف عن الإبداع بسبب مراوغة الزهايمر لحالته الصحية، فتى الشاشة العربية أو الإمبراوطور الفنان محمود ياسين، بالرغم نفي عدد من أفراد أسرته وعائلته ومقربين لإصابته بالزهايمر، إلا أن زوجته الفنانة "شهيرة" أكدت معاناته مع المرض طوال هذه الفترة.

هؤلاء لم يمحيهم الزهايمر من ذاكرة محمود ياسين

الفنانة شهيرة أكدت أيضًا خلال استضافتها في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي أن زوجها محمود ياسين، ما زال يتذكر بعض الفنانين الذين

أثروا في حياته الشخصية والفنية، ومنهم محمود عبد العزيز وكذلك رجاء الجداوي والذي تحدث معها بعد ان تذكرها وتسبب في بكائها من الفرحة، ونفس الحال مع الراحلة نادية لطفي، ولكنه لا يستطيع تذكر الجميع أو مقابلتهم، وعبرت عن تقديرها بسبب حب زملائه وجمهوره له.

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اختيار محمود ياسين سفيرًا للنوايا الحسنة:

في عام 2005 اختير محمود ياسين من قبل الأمم المتحدة سفيرًا للنوايا الحسن لمكافحة الفقر والجوع لنشاطاته

الإنسانية المتنوعة.

ومن قبل حصل "الإمبراطور" على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها وكلها جوائز لها أهميتها منها: جوائز التمثيل من مهرجانات طشقند عام 1980، وجائزة مهرجان السينما العربية في أميركا وكندا عام 1984، ومهرجان عنابة بالجزائر عام 1988، كما حصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975، وجائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980.

اختير فتى الشاشة العربية أيضًا رئيس تحكيم لجان مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1998 ورئيس شرف المهرجان في نفس العام إلى جانب توليه منصب رئيس جمعية كتاب وفناني وإعلاميي الجيزة، كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتالين 2001، 2002.