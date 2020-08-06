تعرف على أعضاء لجنة تحكيم Miss Egypt 2020

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق الدورة الجديدة لمسابقة ملكة جمال مصر MISS EGYPT 2020 برئاسة د. أمل رزق، والمقرر أن تقام اختباراتها لاختيار الكاستينج النهائي للمسابقة يومي 9 و10 أغسطس الجاري، وذلك بفندق الماسة بمدينة نصر.



وقال محمد علي، المستشار الإعلامي للمسابقة، إن اللجنة تضم في عضويتها هذا

العام كل من السفيرة د. أمال رزق رئيس لجنة تحكيم ملكة جمال مصر، النجمة اللبنانية دوللي شاهين، نادين أسامة ملكة جمال مصر 2016، مصمم الأزياء الشهير أحمد مغازي، ريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، الفنان عمرو عبدالعزيز، الفنان حسام الحسيني، آلاء عاطف ملكة جمال مصر 2019.



يذكر أن مسابقة MISS EGYPT 2019 التي انطلقت العام الماضي شارك في لجنة التحكيم كلاً من دكتورة آمال رزق، والفنانة هنادي مهنى، والفنان فراس سعيد، ومصمم الأزياء بهيج حسين، وريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، وأيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي، وأقيم الحفل النهائي بمسرح فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

