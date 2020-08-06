إيرادات فيلم الغسالة تقترب من 7 ملايين جنيه مصري

تعيش دور العرض في عيد الأضحى المبارك هذا العام 2020، موسم ضعيف بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ لم تستقبل القاعات أفلامًا جديدة، سوى فيلم "الغسالة"، الذي يتنافس على إيرادات شباك التذاكر مع 3 أفلام قديمة من مواسم سابقة، هم: "لص بغداد"، "الفلوس"، و"بناتثانوي"، في ظل خوف المنتجين من الخسارة، مع الالتزام بطاقة إستيعابية لا تضمن تحقيقهم الإيرادات المرجوة.
وحقق فيلم "الغسالة" إيرادات عالية خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بإجمالى يقترب من 7 ملايين جنيه منذ طرحهفي دور العرض السينمائية، وتخطت إيرادات، أمس، الأربعاء، نصف مليون جنيه مصري.
"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.
وتدور أحداث فيلم "الغسالة" حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التى تمنعه من الارتباط بحب حياته، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.
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