حقيقة عودة براد بيت وأنجلينا جولي!

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متابعة بتجـــــــــــرد: بعد انتشار شائعات حول عودة براد بيت لزوجته السابقة جينيفر أنيستون، زعمت تقارير جديدة أن النجم الأميركي قد عاد لوالدة أطفاله النجمة أنجلينا جولي.
وفي التفاصيل، رصد مصورو الباباراتزي براد بيت وهو يخرج خلسة من بيت أنجلينا جولي عدة مرات وتحديداً خلال فترة الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا المستجد.
وأفادت تقارير أن النجمان يلتقيان سراً وأن مشاعر الحب والرومانسية قد عادت بينهما.
وبحسب موقع Pinkvilla فإن براد قد تسلل سراً إلى منزل أنجلينا في الليل وغادر في الساعات الأولى من الصباح وذلك بتاريخ 28 يوليو الماضي.
وادعى مصدر مقرب أن الزوجان “يبحثان عن الراحة” مع بعضهما البعض خلال هذه الأوقات العصيبة، وخاصة أن أنجلينا كانت تكافح في تربية أطفالها الستة، وقال: “لقد عادت هي وبراد مؤخراً بشروط التحدث وحل خلافاتهما السابقة وبدأت تثق به”.
وأضاف المصدر: “على الرغم من أن هذين الشخصين مرا بأوقات عصيبة خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أنني أعتقد أن الكيمياء بينهما لا تزال موجودة”.
وأشار مصدر آخر إلى أن عودة براد وأنجلينا ستكون خبراً مزعجاً لجنيفر آنيستون وخاصة أنها تصالحت مع براد مؤخراً وسامحته على تركه لها في عام 2005 بسبب أنجلينا جولي.
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