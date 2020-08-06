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متابعة بتجــــــــــرد: أوضح النجم السوري عبد المنعم عمايري منشوره الذي أثار الجدل يوم أمس بعد إعلان زوجته السابقة أمل عرفة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذي اعتبره الرواد أنه يسخر من مرضها إذ كتب فيه: ” حالياً إذا بدك تكون ترند فعليك أن تقول معي كورونا!”.
وقال عمايري عبر حسابه في فيسبوك إنه تعرض لسوء فهم من رواد التواصل الاجتماعي مبرراً أنه يكن لأم ابنتيه كل المودة والحب متمنياً لها الشفاء العاجل وكتب: “أمل.. أم سلمى.. أم مريم.. قلوبنا معك وبتمنى لك الصحة والسلامة، ما بعرف أزعل منكن ولا أزعل عليكن.. أمول الغالية لا تهتمي بالناس يلي ما عم ترحمك وترحمنا حتى بالمرض.. أمل كلنا جنبك”.
وكانت النجمة السورية قد كشفت في اتصال هاتفي مع زهرة الخليج عن أنها بخير وطمأنت الجمهور عن صحتها.
وبعد ذلك قالت أمل عرفة إن المسحة الطبية التي أجرتها جاءت سلبية لتعلن خلوها من فيروس كورونا المستجد، وكتبت عبر صفحتها في تويتر: “طلعت نتيجة المسحة اللي عملتا اليوم.. سلبية ألف الحمد لله”، وأضافت أن الأطباء الذين شخصوا حالتها أنها مصابة بكورونا معهم كل الحق، لأنها كانت تعاني من كل أعراض الإصابة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامه بالسخرية من أمل عرفة.. عبد المنعم عمايري يرد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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