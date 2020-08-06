حقيقة تجسيد أحمد مكي لشخصية إرهابي في “الاختيار 2”

متابعة بتجــــــــــرد: أوشكت مفاوضات الجهة المنتجة لمسلسل «الاختيار 2»، مع الفنان المصري أحمد مكي، على النجاح، خاصة مع إبداء الأخير موافقته على مشاركة الفنان كريم عبدالعزيز بطولة مسلسله.
وترددت أنباء عديدة عن تجسيد مكي لشخصية إرهابي وفقاً لأحداث المسلسل، إلا أن مصدراً من داخل العمل أكد لـ«الرؤية» عدم صحة تلك الأنباء، مشيراً إلى أن مكي سيظهر بشخصية ضابط شرطة في قطاع الداخلية، حيث سيتولى تنفيذ مهمة معينة في سياق الأحداث.
يذكر أن السيناريست هاني سرحان يعكف حالياً على كتابة السيناريو، الذي سيخرجه المخرج بيتر ميمي.
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