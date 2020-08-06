بأغنية وكلمات مؤثرة.. رسالة تضامن من كريس دو بيرغ مع شعب لبنان

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أكثر من 15 عاماً على إطلاقها، أعاد الفنان والمؤلف الموسيقي كريس دو بيرغ إحياء أغنيته الشهيرة عن لبنان لكن هذه المرّة بنغمةٍ حزينة.

ففي رسالة تضامن مع الشعب اللبناني الذي يُلملم جراحه بعد الانفجار الهائل في بيروت ليل الثلاثاء، نشر دو بيرغ فيديو عبر حسابه على فيسبوك وهو يُغني أغنيته الشهيرة Lebanese Night بشكلٍ منفرد على البيانو وترك على الفيديو تعليقاً مؤثراً جاء فيه:

“أغرمت بلبنان وبشعبه منذ حوالى 30 عاماً ومنذ ذلك الحين حضرت مرات عدّة إلى لبنان لحفلاتٍ موسيقية وحفلاتٍ تلفزيونية، واستمتعت بالكثير من الرحلات التي ستظل في الذاكرة وأقمت الكثير من الصداقات في هذا البلد الجميل والاستثنائي، هذا البلد الغارق بالتاريخ والمأساة. النكبة التي أصابت قلب بيروت صادمة للغاية ومؤسفة للغاية، قلبي مع شعب لبنان الذي يُواجه إلى جانب التحديات الاقتصادية وفيروس كورونا، هذه الكارثة التي حلّت. كان من المفترض أن أؤدي حفلتين في لبنان في الربيع الفائت، للأسف تم تأجيلهما، لكنني أرغب بالعودة في أسرع وقتٍ ممكن لأعيد جزءًا من الحب والتضامن اللذين شعرت بهما لسنوات طويلة”.