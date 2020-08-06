بعد مولودته الثانية.. محمد إمام: “لم أتخيل أن يرزقني الله بابنتين”

متابعة بتجــــــــــرد: كتب الفنان محمد إمام عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” منشوراً كشف فيه عن إنجابه لمولودته الثانية ومعلناً من خلاله عن اسم مولودته الجديدة وعلّق قائلا: “{وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}، عمري ما كنت أتخيل أن ربنا هيرزقني ببنتين، قسمت محمد إمام وصلت يا جماعة، يلا دلعوها بقى، ودلعوني أنا كمان علشان أبو البنات لازم يتدلع، ربنا يحفظ جميع أطفالنا”.

يشار إلى أن محمد إمام يعرض له في دور السينما فيلم “لص بغداد”، في عرضه الثاني بعد فترة توقف نتيجة فيروس كورونا، حيث كان العرض الأول في بداية العام الجاري، ويشاركه في البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن “توتة”، وأحمد العوضي وأحمد رزق، الذي يظهر كضيف شرف خلال الأحداث.

والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار من “الأكشن” ويتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حيث يهم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود.