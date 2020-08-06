فيفي عبده تعلن ولادة حفيد جديد لها

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، صورة مع الطبيب الذي أشرف على ولادة ابنتها هنادي الديراوي، وكتبت معلقةً عليها: “الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، النهارده ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد، أنا بشكر دكتور شريف باشا سيف على اهتمامه ببنتي”.

يُذكر أن للفنانة فيفي عبده ابنتين، الأولى هي الفنانة عزة مجاهد التي تشبه والدتها كثيراً، وكانت متزوجة من رجل الأعمال الراحل الفنان محمود الدسوقي، والثانية هي هنادي الديراوي ومتزوجة من رجل الأعمال شادي العزايزة.

يشار إلى أن فيفي عبده شاركت في رمضان الماضي من خلال برنامج “خلي بالك من فيفي”، وهو برنامج مقالب يعتمد على استضافة أحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

وكانت فيفي قد واجهت انتقادات كثيرة بسبب بعض حلقات البرنامج، بحيث شكّك الكثيرون في فبركتها، خاصة بعد نشر صور تؤكد أن الفيلا التي صورت فيها البرنامج هي نفس الفيلا التي تم تصوير برامج عدة فيها، وهو ما يعني أنها ليست في منزلها، وقد ربط الجمهور بين كل ذلك مستنتجاً أنها حلقات مفبركة.