كيف علقت إليسا على تصريحات الرئيس الفرنسي عن الفساد في لبنان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب التصريحات التي أدلى بها، فيما يخص الأوضاع اللبنانية، خاصة بعد حادث تفجير مرفأ بيروت.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "شكرا السيد إيمانويل ماكرون لدعم فرنسا للبنان. نحن بلد يمزقه الفساد أولا وقبل كل شيء، ونحن نثق بك. أنت تعرف جيدًا ما نمر به".

كانت بيروت تعرضت لحادث مؤسف يوم الثلاثاء 4 أغسطس الجاري، أسفر عن خسائر كبيرة في المباني، وسقوط قتلى وجرحى.

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كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن زيارته إلى بيروت للتعبير عن صداقة ومحبة لبنان وللتضامن معه ومساعدته، متعهدا بترتيب مزيد من المساعدات في الأيام المقبلة.

وقال ماكرون، في تصريحات صحفية لدى وصوله إلى مطار بيروت: "نعرف أن الأزمة كبيرة وهي سياسية واقتصادية وضحيتها هو الشعب اللبناني ونحن هنا للتحاور والتنسيق مع المسؤولين".

وأضاف: "سنخوض حوارًا صريحًا مع المسؤولين ولضرورة وضع حد للفساد والبدء بالإصلاحات كشرط للدعم"، لافتا إلى أن لبنان سيظل يعاني إذا لم تنفذ إصلاحات .