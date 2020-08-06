قبل راقصة "ضارب عليوي".. راقصات صنعن أزمات بالكليبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بناءً على طلب الجمهور حذف المنتج والمخرج نصر محروس اللقطات التي تظهر بها الراقصة الاستعراضية "ليندا" في كليب أحدث أغاني مصطفى شوقي "ضارب عليوي"، ومع ما أثارته من ردود فعل غاضبة، نكشف هنا أبرز الكليبات التي أثير حولها الجدل بسبب الراقصات.

الراقصة اللبنانية إليسار تعد صاحبة أشهر الكليبات التي أثارت جدلا واسعا، انتقل من مواقع التواصل إلى الأمن العام اللبناني.

وبدأ الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كليبها "في كل زمان"، الذي ظهرت فيه بملابس كاشفة، وقامت بعمل حركات مثيرة، ووصل الأمر لمطالبة الأمن العام اللبناني بحذف بعض المشاهد بدعوى كونه يحمل "إيحاء ديني" "لظهورها بالأجنحة بأحد المشاهد"

ورغم تقديم إليسار نسختين من الكليب، الأولى معدلة للعرض فضائيا، والثانية قبل التعديل تعرض عبر صفحتها الخاصّة على "يوتيوب"، رفضت الفضائيات العربية والمصرية عرض الكليب، بسبب كثرة المشاهد غير اللائقة، وتم طرحه بموقع الفيديوهات الشهير فقط.

ونالت الراقصة اللبنانية أليسار شهرتها في الساحة الفنية، عقب ظهورها في فيلم "عيال حريفة" عام 2015

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وبعد ظهورها في فيلم "اللمبي" فجرت الراقصة التونسية الأصل نجلا، عدة أزمات كانت أولاها مع طرح كليب أغنيتها "هطلب إيدك"، الذي تم منع عرضه بالفضائيات بسبب حركاتها المثيرة، وتكرر الأمر نفسه مع كليب أغنية لها بعنوان "بغلط في اسمك".

وأثارت الراقصة المعتزلة برديس، حالة من الغضب بعد طرحها كليب تقدم به أغنية "يا واد يا تقيل" أشهر أغاني سعاد حسني، التي قدمتها في فيلم "خلي بالك من زوزو"، وهو ما رفضه الملحن زياد الطويل نجل ملحن الأغنية الموسيقار كمال الطويل، وعائلة كاتب كلماتها الشاعر صلاح جاهين، وتم وقف عرض الكليب.

أغنية "حط النقط" التي قدمتها الراقصة بوسي سمير، دخلت أيضا دائرة الكليبات المستفزة للجمهور، وطالب الكثيرون بمنع عرضها.

وبعد رحيل الراقصة السكندرية غزل في أغسطس 2017، أعلن المغني الشعبي عن حذفه 33 مشهدًا كانت قد ظهرت بها معه في كليب أغنيته "بتجوز"، وطرح نسخة معدلة لا تظهر بها احترامًا لوفاتها.

وتسبب ظهور الراقصة ليندا مؤخرًا في كليب أحدث أغاني مصطفى شوقي "ضارب عليوي"، في حالة جدل واسعة عبر خلالها رواد مواقع التواصل عن رفضهم لتواجدها، قبل أن يطرح مخرج ومنتج الأغنية نصر محروس مساء أمس الأربعاء نسخة جديدة، وحذف المشاهد التي تظهر بها.

وقال نصر في تصريح سابق لـ"الخليج 365": "نحن نقدم أعمالنا للجمهور، وبمجرد أن وجدته (مش مبسوط)، تحركت للتعديل، وعملنا خلال أيام العيد بلا نوم؛ لتقديم نسخة جديدة تنال رضاهم، فأنا من غير جمهوري ولا حاجة".