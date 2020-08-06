بصورة من جنازة قتلى انفجار بيروت.. سعد رمضان: "الله يحرق قلوبكن يا فشلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هاجم الفنان اللبناني سعد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، كل المتسببين في كارثة انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر "رمضان" صورة من جنازة قتلى الانفجار، وعلق: "الله يحرق قلبكن مثل ما حرقتوا قلبنا، يا فشلة يا حرامية، رح يجيكن يوم تحسوا اللي عم نحسّو وقريباً بإذن الله، عم نموت ١٠٠٠ مرة باليوم من حرقة قلبنا على اللي راحو وع بلدنا وع مستقبلنا وع طموحنا يا كلاب الكراسي، يا كلاب المصاري".

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وأضاف: "بدكن تفلوا ع السجون عشان هيدا مطرحكن الوحيد يا مجرمين يا بلا ضمير يا بلا شرف، بتسوى عيشتكن كيف العالم والشعب عم يناشد ويطالب الرئيس الفرنسي يخلّصنا منكم، كيف عم يطالبوا الدول الصديقة ما تبعت مصاري للبنان عشان حكّامها حرامية وكلاب مصاري".

واستكمل: "اللي استشهدو هنّي أهلي واخواتي ورفقاتي وولادي، حرقة قلبي عليكن كتير كبيرة، الله يرحم شهدائنا ويصبرنا".

يذكر أن حادث انفجار أليم، وقع مساء الثلاثاء، في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في تدمير واجهات العديد من المنازل، كما تسبب في وقوع جرحى وقتلى