بالصور| آثار تفجيرات بيروت على منزل وسيارة كارمن لبس: "الله حمالي ابني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة اللبنانية كارمن لبس عن الآثار التي خلفتها تفجيرات مرفأ بيروت على منزلها وسيارتها، والتي وقعت يوم الثلاثاء الماضي 4 أغسطس، وأسفرت عن تدمير عدد كبير من المباني، وسقوط قتلى وجرحى.

ونشرت كارمن صورًا لسيارتها ومن داخل منزلها، معلقة "اليوم لوعيت من الصدمة واستوعبت شو صاير ببيتي وسيارتي، اليوم لاستوعبت إنه الله من عنده حمالي إبني عآخر لحظة، بس هيدا كله مشي حد الناس يلي راحت بيوتا وفقدت أحباءها الله يصبر قلبن ويمرّق هالقطوع على خير".

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من فناني لبنان كشفوا عن تعرضهم لأضرار مباشرة بسبب التفجيرات، بعضهم دُمر ما بداخل منزله تماما، والبعض الآخر تعرض لإصابات مباشرة، استدعت خضوعه لتدخل طبي.