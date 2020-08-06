مغنية أمريكية تتضامن مع اللبنانيين وتبحث عن طريقة لمساعدتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عبرت المغنية الأمريكية هالزي عن أسفها الشديد، لما وقع للشعب اللبناني، بسبب حادث الانفجار الذي خلف ورائه أثار دمار واسعة، إلى جانب سقوط عدد كبير من الضحايا بين موتى ومصابين.

وكتبت هالزي عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "قلبي يتألم عند النظر إلى هذه الصور في بيروت. لقد قرأت من الكثير من الناس أن الالتماسات ليست فعالة وأن التبرعات يمكن أن تؤدي إلى التخفيف من حدة الوضع. هل يمكن لأي شخص أن يشاركني معلومات مباشرة حول كيف يمكننا المساعدة بشكل فعال وفوري؟".

يذكر أن حادث انفجار أليم، وقع مساء الثلاثاء 4 أغسطس، بمرفأ العاصمة اللبنانية ‎بيروت، وتسبب في قتلى ومصابين، فضلا عن تهشم البيوت وتدمير سيارات.